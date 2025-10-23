Küçük çocuklara bile aldırış etmedi! Düğün magandası kameralara böyle yansıdı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir düğünde küçük bir çocuk davul zurna eşliğinde oyun oynarken başında defalarca silah sıkıldı. O anlara ait görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, defalarca silah sıkan M.Ç. isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.