Manisa’de 1 polisin şehit olduğu kaza kamerada

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün tıra arkadan çarpan polis otosundaki 1 polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Alaşehir-Sarıgöl yolu Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Hatice Önal ve Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı, park halindeki tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan polis memurlarını çıkardı. Olay yerinde yapılan kontrolde polis memuru Ali Barut’un şehit olduğu belirlendi. Ağır yaralanan polis memuru Hatice Önal ise, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Önal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şehit polis memuru Ali Barut’un cenazesi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen törenin ardından Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan kazanın görüntülerinde polis aracının park halindeki tıra arkadan çarptığı görüldü.