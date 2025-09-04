Metrelerce yüksekte ölüme kafa tuttu! 'Yok artık' dedirten anlar!

Elazığ'da bir inşaata harç götüren firma, mikser ve pompa ile binaya beton atmaya başladı. Bu sırada ismi öğrenilmeyen bir işçi ise pompa hortumunu adeta asansör gibi kullandı. Çatının ucunda bekleyen işçi pompa hortumuna tutunarak aşağı indi. İşçi bir süre sonra yine aynı şekilde hortum üzerinde metrelerce yüksekliğe çıkarak başka bir binanın üzerine geçti. İşçi adeta canını hiçe sayarken, tehlikeli hareket, cep telefonu kamerasına yansıdı.