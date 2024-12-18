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Minibüs şoförü sinirden çılgına döndü! Kapıları kapattı, kimseyi indirmedi
18-12-2024 15:43
| Güncelleme: 18-12-2024 15:45
Sarıyer’de seyir halindeki bir minibüs şoförü, 20 kişinin ücret vermediğini iddia ederek çılgına döndü. Ücreti alana kadar yolcuları indirmeyen şoför, “Parayı vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa kurunun yanında yaş da yanacak" diyerek vatandaşları tehdit etti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.