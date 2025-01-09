Şanlıurfa'da ikna edilen kadın terörist teslim oldu! O anlar kamerada
09-01-2025 14:15
| Güncelleme: 09-01-2025 14:19
Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı duruşu, terör örgütü PKK/YPG'deki çözülmeleri hızlandırdı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 10 yıl önce küçük yaşta teröristler tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürülen, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar'da uzun yıllar faaliyet gösteren kadın terörist teslim oldu.
Yapılan ikna çalışmalarıyla teslim olmayı kabul eden son terörist ile birlikte son bir ay içinde teslim olan örgüt üyesi sayısı 5'e yükseldi.