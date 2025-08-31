Şantiye, savaş alanına döndü: İnşaat işçilerinin taşlı sopalı kavgası kamerada

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Göbeklitepe Konutları şantiyesinde bir grup inşaat işçisi arasında tartışma çıktı. İşçiler taşlı, sopalı kavga etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre, dün öğleden sonra şantiyede çalışan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı ve yumruklu kavga, çevredekilerin müdahalesine rağmen uzun süre devam etti.

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde işçilerin birbirine saldırdığı, çevredekilerin ise ayırmakta güçlük çektiği anlar yer aldı.