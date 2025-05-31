Seyhan Nehri'nde kaybolan adamın eşinden yürek yakan feryat! 'Ne olur onu sağ çıkarın'

Adana'nın Çukurova ilçesi Topalak mevkiinde 28 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve 4 yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan Gürbüz, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu. Kayıp Emirhan'ın eşi Aysu Gürbüz, "Tek istediğim kocamı bana getirin. Onu sağ salim buradan çıkartın. Onun 1 yaşında oğlu var, daha o evladına doyamadı" sözleri yürekleri dağladı.