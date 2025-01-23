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Acılı anne konuştu, herkes gözyaşlarına boğuldu! 'Benim kızım uyuyamaz ki...'

23-01-2025 08:21 | Güncelleme: 23-01-2025 08:30
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Bolu Kartalkaya'da bulunan otel yangınında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı'nın annesinin sözleri yürek yaktı. Genç kızın acılı annesi, "Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler. Bir anne ölüyü nasıl teşhis eder? Ben yavrumu burada mı görecektim. Benim evladım uyuyamaz ki” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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