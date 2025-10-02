Tonlarca su boşa aktı! Boru patladı, ekipler yapmadan gitti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kepçe yolda kazı çalışması yaparken içme suyu hattı patladı. Tonlarca su caddeye yayıldı. Görgü tanıkları, TESKİ'ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. Daha sonra yeniden gelen ekipler 5 saatte arızayı giderdi.