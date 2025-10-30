Törende fenalaşan öğrenciye şefkat eli

Kocatepe Parkı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kocatepe Parkı'nda düzenlenen çelenk töreninde bayrak taşıyan öğrencilerden Ahmet Söğüt fenalaştı .Saygı duruşu sırasında yere düşen Ahmet Söğüt'e ilk müdahaleyi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan yaptı. Öğrenciye müdahale sırasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı durduruldu. Müdahalenin ardından okunan İstiklal Marşı'ndan sonra Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, öğrenci Ahmet Söğüt'ün yanına geldi. Vali Yiğitbaşı öğrenciyle sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de Ahmet Söğüt'ü yalnız bırakmadı.







