UFO'lar yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar! FBI devreye girdi

Motorla kaza yapan genç sinir krizi geçirdi! 'Mal mıyım ben?'

42 yıl sonra Sednaya Hapıshanesi'nden çıktı! Sözleri yürek yaktı: 'İlk kez telefon görüyorum'

Mahallede korkutan yangın: Alevlere teslim oldu!

Selçuk Bayraktar gökyüzünü aştı: Uzayda da çalışmalarımız sürüyor!

İki uçağın çarpışma anları! Kaza çok ucuz atlatıldı

Altın takılan bebeğin tepkisi herkesi şoke etti

Kırmızı listedeki vaşağı 'gel pisi pisi' diye çağırdı! Gülümseten anlar kamerada

GÜNDEM

Son 2 günde 3 ölümlü kaza! İETT otobüsü yine faciaya neden oldu