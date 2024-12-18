UFO'lar yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar! FBI devreye girdi
18-12-2024 08:48
| Güncelleme: 18-12-2024 08:56
New York ve New Jersey’de son haftalarda tanımlanamayan cisimler UFO paniğine neden oldu. FBI olayı aydınlatmak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlatırken sosyal medyada yeni görüntüler yayılmaya başladı. Kimileri tanımlanamayan cisimlerin UFO olduğunu kimileri ise insansız hava aracı olduğunu savundu. Bölge halkı ise gördükleri yüzünden rahat uyku bile uyuyamadıklarını dile getirdi. FBI Newark ofisi yaptığı açıklamada, “Tanıklar, dron sürüleri ve olası sabit kanatlı bir uçak gördüklerini belirtti. Hem halktan hem de kolluk kuvvetlerinden haftalardır raporlar alıyoruz” dedi.