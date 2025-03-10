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“Buruk” Winner!

GİRİŞ:
2025-03-10
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
2025-03-10
saat ikonu 08:41

Galatasaray Teknik Direktörü olarak 100. Galibiyetini Alanyaspor deplasmanında alan Okan Buruk, Osimhen’e kocaman bir teşekkür borçlu. Geçtiğimiz 2 sezonda şampiyonlukta nasıl Icardi başrol oynadıysa bu sezonda şuana kadar bu rolü Osimhen’in üstlendiği net olarak ortada. Galatasaray, şampiyonluğa giden yolda “Buruk” bir 3 puan aldı. Aylardır süren kötü futbol galibiyete rağmen Alanya’da da sürdü. Gecenin sonunda her ne kadar sevinen taraf sarı-kırmızılılar olsa da Antalya’da yapılan 3 günlük kampın etkisi oyuna yansımadı.


SİSTEM HATA VERDİ


Okan Buruk’un taktikleri “error” vermeye devam etti. Dün gece sahada ayakta kalmayı başaran 3 isim vardı. Sanchez, Sara ve Osimhen’in çabası oyunun kaderini değiştirdi. Bunların arasına Barış Alper Yılmaz’ı da eklemek gerekli fakat Barış’ın ayakta duracak hali kalmadı! Adeta yorgunum diye bağıran Barış yaptığı asistle takımını her şeye rağmen ipten aldı. Okan Buruk, radikal kararlar alarak bazı oyuncuları kesmezse sıkıntı çekmeye devam eder. Barış’ın dinlenmesi, Lemina, Torreira ve Sara’nın aynı anda sahada olmaması gerektiği Alanya’da ispatlandı. Lemina-Torreira ikilisi 1 kişinin yapması gerek işi 2 kişi olarak yapmaya çalışıyor. Yedek kulübesinde mahkum olan Mertens’in ise oyunun gidişatına göre süre alması lazım. Ağrılarına rağmen oyuna ilk olarak Yunus giriyorsa burada ciddi bir sıkıntı vardır… Üstüne üstlük Ahmed ve Sallai’den önce... Kısacası, Okan Buruk sezonun ilk yarısındaki ideal 11’ine bazı isimleri güncelleyerek geri dönmeli macera aramanın bir anlamı yok.


KARTLAR GÖLGEDE KALDI


Son olarak mücadelenin hakemi Yasin Kol’a da değinmeden geçemeyeceğim. Günay’a soyunma odasında kırmızı kart çıkan Kol, oyun içerisinde ise Galatasaray’a toplam 7 sarı kart çıkardı. Alanyaspor’da benzer pozisyonlarda sarı kart görmesi gereken Yusuf Özdemir mücadeleyi kartsız tamamladı. Galatasaray, saha içerisinde güçlü oyun ortaya koyamayınca hakemen bonkör kartları gölgede kalıyor…

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