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Dikkat operasyon VAR!

GİRİŞ:
2025-02-10
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
2025-02-10
saat ikonu 10:39

Süper Lig’de düşmesi neredeyse garantileşen ve hiçbir iddiası kalmayan Adana Demirspor sahadan çekilmek için özellikle Galatasaray mücadelesini beklemiş. Sezon başından bu zamana kadar Adana Demirspor’un eminim ki daha fahiş hatalarla canı yanmıştır. Buna erken reaksiyon almak yerine 5 puan ve -30 averajı olan Adana Demirspor planlı şekilde sahadan çekiliyor. Henüz Adana Demirspor cephesinden açıklama gelmeden Fenerbahçe açıklamalarda bulunuyor. Galatasaray’ı algılarla zan altında bırakmaya çalışıyor. Oysaki daha önce Fenerbahçe’de Süper Kupa mücadelesinde planlı şekilde sahadan çekilmişti. Anlamakta zorluk çekmemek gerek.

Yabancı VAR nerde?

Mertens’in yerde kaldığı pozisyonun ise net bir şekilde penaltı olmadığını ifade edebilirim. Fakat yabancı VAR hakemi o pozisyonda çekirdek mi yiyordu? Neden müdahale etmedi? Sıradaki kavga orta hakemde yabancı olsun mu olacak? Zaten iş oraya kadar gitti… Yabancı olması bir şeyleri değiştirmiyor. Yabancının da çürüğü bizim ligimizi bulacaksa hiçbir anlamı yok!

Uyanık olun!

TFF ve MHK aldığı skandal kararlar ve maçlara atağı komik hakem kararlarıyla sınıfta kalmıştır. Her geçen gün Türk futbolu kaosa sürüklenmekte. Buna birisinin dur demesi gerekiyor. Her ne kadar Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bu tepki Galatasaray’a değil MHK ve TFF’ye dese de operasyon Galatasaray’a çekildi. Akıllarınca bakın işte böyle kolay penaltılar alınıyor dedirtmek! Galatasaray yönetimi uyanık olmak zorunda.

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