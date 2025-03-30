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“Ne alaka!”

GİRİŞ:
2025-03-30
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
2025-03-30
saat ikonu 09:29

Galatasaray’ın, Dolmabahçe’deki kötü futbolunu oyundan alınan Abdülkerim Bardakçı tek kelime ile özetledi: “Ne alaka!” Gerçekten de “Ne alaka!”… Morata’nın 90 dakika sahada kalması, sağ kanat beki Frankowski’nin haftalardır sağ bekte oynaması, 10 kişi kalıp 1-1’i yakaladıktan hemen sonra oyuna Lemina’nın alınmaması “Ne alaka!” Bu mağlubiyet açık şekilde Okan Hoca’ya yazar. Maçı doğru okuyup, zamanında değişiklik yapılsaydı belki de Galatasaray 1 puan ile evine dönecekti ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruyacaktı. Ezeli rakibi, Trabzonspor’u yenmesi halinde ligdeki puan farkı sadece 3’e inecek. Sarı-kırmızı takımın bir diğer avantajı ise ikili averaj… Tabi ki bu senaryodan önce Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Kadıköy deplasmanına çıkacak. Beşiktaş derbisinde yapılan hatalarda ders çıkarılmaz ise ligdeki yarışı da etkileyecek olumsuz sonuç gelebilir.
Neşter şart!
Okan Hoca artık radikal kararlar alarak performansı düşük oyuncuları kesmeli. Haftalardır Frankowski-Barış kanadının işlemediğini net olarak ortada. Ayrıca, saha içerisinde performans veremeyen oyuncuların maç sonrası sivri açıklama yapmak yerine daha fazla çalışması gerektiğinin altını çizmek isterim. Fedakarlık ile oynasa bile… Galatasaray adına dün gecenin en iyisi kuşkusuz harika bir gol kaydeden ve takımı için mücadele eden Torreira! Sezonun ilk yarısında Kadıköy deplasmanında perdeyi açan gole imza atmıştı. Her şeye rağmen savaşçı ama kaybetti.
Son perde hakem
Rams’ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine rakip takımın isteği üzerine yabancı hakem atandı. Dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini ise yerli hakem yönetti. Son olarak kupada oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de yerli hakem yönetecek. Bu denklemde dün gece Dolmabahçe’de Galatasaray’ı doğrayan Yasin Kol için, sarı-kırmızı takım açıklama yapmakta çok geç kaldı. Mücadelenin hakemi açıkladığı an sert ve net dille yabancı hakem talebi tekrarlanmalıydı. Bu tür aksiyonlar alınmaması halinde Galatasaray, TFF’nin adaletsiz hakem ataması boyun eğmek zorunda kalacak. İngilizce bilmeyen ve yabancı VAR hakemi ile diyalog halinde olan Kol’un da katkılarıyla Galatasaray’ın, namağlup serisi son buldu!

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