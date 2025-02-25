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Üstünlük Galatasaray’da!

GİRİŞ:
2025-02-25
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
2025-02-25
saat ikonu 10:10

Haftalardır psikolojik üstünlüğün, 6 puan farkın sahibi Fenerbahçe gibi algılar, düşünceler Rams Park’ta son buldu. Golsüz, tadsız ve tutsuz bir derbi izledik. Fakat Galatasaray, puan farkını koruyarak ve ikili averajda üstünlüğü elde etmeyi başardı. Daha kontrollü oyun tercih eden sarı-kırmızı takım, yemiyorsak, yenilmeyelim mantığıyla sahaya çıktı.


Hazır olmadığı iddia edilen ve transfer döneminde kafalarda acaba nasıl bir performans sergileyecek diye düşünülen Lemina dün saha sahanın yıldızıydı. Galatasaray derbiden galibiyet alamadı ama sezon sonuna kadar Lemina’yı kazandı. Sonraki haftalarda Lemina ilk 11’deki yerini garantiye aldı. Sahada kaldığı süre boyunca Eren Elmalı da iyi bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe’nin markaj altında tutmaya çalıştığı Osimhen de enerjisini sahaya yansıtmaya çalıştı.

FENERBAHÇE PUSUDA BEKLEDİ

Fenerbahçe ise pusuda bekleyerek, Galatasaray’ın bir hatasında faturayı kesmek istedi. Fakat bu fırsatı sarı-kırmızı oyuncular bireysel hatalar yapsada vermedi. Maçın kırılma anı diyebileceğimiz net pozisyon olmadı. Gol beklentisinin yüksek olduğu derbide suskunluk sahne aldı.

OYUN YAVAŞLADI

Mücadelenin hakemi Vincic, özellikle ilk 45 dakikada iyi bir maç yönetti. Ama 2. Yarıda ise UEFA’nın elit kategorisinde yer alan yabancı hakem, oyunu bir türlü salmadı. Çok fazla düdük çalarak, Türk hakemleri oyunun akışına engel oluyor sözlerini tekrar hatırlattı. Topla 7 sarı kart çıkaran Vincic, 35 çaldığı faulle maçı tamamladı.

BU CESARETİ NEREDEN ALIYOR?

Daha önce Türk futbolunu hedef alan Jose Mourinho bu kez derbi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u maymun benzetmesiyle hedef aldı. Irçılık mı, değil mi? Tartışmalarından çok Mourinho’nun bu cesareti nereden aldığı merak edilmeli. Türk futbolunu, Türkiye’nin bir değerini bu kadar kolay terbiyesi bozarak eleştirmesi ne kadar doğru? Buna kim dur diyecek? Fenerbahçe’nin her istediğini onaylayan TFF mi?

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