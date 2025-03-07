Cebinizdeki nakit paraya tekrar bakın! Merkez Bankası'nın adı neden diğerlerinden farklı?

GİRİŞ: 2025-03-07 12:29 12:29 2025-03-07 | GÜNCELLEME: 2025-03-07 12:29 12:29 2025-03-07

Cebinizde taşıdığınız her Türk Lirası'nın üzerinde muhtemelen şimdiye kadar fark etmediğiniz bir detay olduğunu biliyor muydunuz? “Böyle alın, ışığa tutun göreceksiniz” diye tabir edebileceğim bir fark değil. Sadece dikkatle bakmanız yeterli.

Türkiye'deki madeni paraları darphane basarken kağıt banknotları tek bir banka basabilir. O da Merkez Bankası. Ancak Merkez Bankası'nın tam adına baktığınızda bir farklılık görürsünüz. Daha doğrusu bir eksiklik.

Türkiye'deki tüm kurum adlarının başında “Türkiye Cumhuriyeti” yazarken Merkez Bankası'nda “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” yazar. Merkez Bankası'nın ismi Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkili ancak merkezi idareden bağımsız bir kurum olduğu için Cumhuriyet Merkez Bankası olarak belirlendi.

Yasa tasarısında Merkez Bankasının, bir cumhuriyet kurumu olduğunu vurgulamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilendirilmesi istenmiş; ancak Bankanın merkezi idareden bağımsız bir kurum olduğunu vurgulayabilmek için kamu kurumlarından farklı olarak ismi “Cumhuriyet Merkez Bankası” oldu. Hiç eksikliğini fark ettiniz mi?