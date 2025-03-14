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Kübra Çelepi
Kübra Çelepi
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Ekonomik dalgaların sakinleşmesini umut edelim!

GİRİŞ:
2025-03-14
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
2025-03-14
saat ikonu 13:35

Ekonomi bazen kendini fırtınalı denizlere benzetir ancak doğru önlemlerle bu dalgalar sakinleşebilir. İşte bu noktada, faiz politikası yerine makro ihtiyati önlemlerle konuyu kontrol altına alabileceğimize dair içten inancım vardı.
Merkez Bankası nihayet devreye girdi ve yabancı para kredilerindeki hızlı büyüme eğilimine karşı etkili bir hamle yaptı. Eskiden aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı, şimdi yüzde 0.5’e indirildi. Üstelik, büyüme sınırından muaf tutulan kredilerin kapsamı da daraltılarak kredi artışının yavaşlatılması hedeflendi. Bu hamle, ekonomimizin disipline kavuşması için atılan önemli bir adım.
Elbette, bu önlemlerin etkisini net olarak görmek biraz zamana bağlı. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla iç talepte oluşabilecek baskının hafiflemesi umuduyla, gözler şimdi önümüzdeki döneme çevrildi. Eğer beklenen etki ortaya çıkmazsa, tüketici kredileri konusunda da yeni kısıtlamaların gündeme geleceği ihtimali var. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın son Enflasyon Raporu’nda da belirttiği gibi, ek önlemler alınabilir.
Bizim ekonomimiz her zaman değişken ve sürprizlerle dolu. Bu önlemler, bizim için bir umut ışığı gibi parlıyor ancak dengeyi sağlamak, tıpkı fırtınalı bir denizde rotamızı korumak gibi sabır, dikkat ve doğru önlemlerle başarılabilir.

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