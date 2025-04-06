Kritik an: 2025 toplu iş sözleşmesiyle memurlara ne kadar zam yapılacak?

GİRİŞ: 2025-04-06 12:09 12:09 2025-04-06 | GÜNCELLEME: 2025-04-06 12:09 12:09 2025-04-06

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için nefesler tutuldu. Türkiye’nin kamu çalışanları için adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyan toplu iş sözleşmesi ile 4 milyon memurun yanı sıra, 2,5 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları da belirlenecek. 2025 yılı, bu anlamda çok kritik bir yıl olacak. Enflasyonun hızla yükseldiği, hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bir dönemde, memurların maaşları ve çalışma koşulları yeniden şekillenecek. Peki, 2025 yılında memurlar için yapılacak toplu iş sözleşmesiyle neler değişecek?

Herkesin gözünün çevrildiği bu görüşmelerin, sadece kamu görevlilerini değil, aynı zamanda kamu sektöründe çalışan 600 bine yakın işçiyi de ilgilendirdiğini unutmayalım. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler gibi çok geniş bir yelpazede çalışan işçiler, 2025’teki toplu iş sözleşmelerini yakından takip ediyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak toplu iş sözleşmeleri de özel sektör açısından büyük bir önem taşıyor.

Sendikalar, toplu iş sözleşmesinde, kamu çalışanları için aile destek yardımları ve eğitim yardımları gibi sosyal yardımların artırılmasını talep ediyor. Ayrıca, özellikle zor şartlarda çalışan memurlar için ek tazminat ve teşvik ödemeleri konusunda iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

Hangi taraftan bakarsak bakalım, bu görüşmelerin sonuçları milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyecek. 2025’te yapılacak toplu iş sözleşmesi ile ilgili alınacak kararlar bu yüzden kritik.

Bu süreçte, işçi sendikaları, hükümet ve diğer yetkililer arasındaki müzakerelerin ne denli zorlu geçeceği aşikar. Ama bir gerçek var ki, bu görüşmelerde alınacak kararlar, 2025 sonrası Türkiye'nin sosyal ve ekonomik dengesini belirleyecek. Umarım bu önemli görüşmeler, adil, dengeli ve toplumsal huzuru sağlayacak sonuçlarla sonlanır. Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Hem kamu çalışanlarının hem de tüm ülkenin kazanacağı bir toplu sözleşme dönemi dileğiyle...