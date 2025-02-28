Türkiye’nin kur politikası: Dalgalı mı, serbest mi, arada bir yerde mi?

GİRİŞ: 2025-02-28 13:17 13:17 2025-02-28 | GÜNCELLEME: 2025-02-28 13:17 13:17 2025-02-28

IMF'nin Türkiye'nin kur rejimi ile ilgili yaptığı tespit bu hafta ekonominin gündemindeydi. Öte yandan Merkez Bankası da rezervler ciddi bir satış yapıyor gibi gözüküyor. Bunun arka planında neler olduğunu herkes merak ediyor. Türkiye'nin kur politikası ileriye dönük beklentiler oluştururken bunu doğru tahlil etmemiz gerekiyor. Ancak yine her kafadan bir ses duymaya başladık.

IMF'nin yaptığı tespitlere baktığımızda ise dalgalı kur rejimi ismen var olsa da uygulamada yönetilen bir kur rejiminden bahsedildiğini görüyoruz. Özellikle rezerv yeterliliği açısından enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Merkez Bankası her iki tarafta da (kur ve rezerv) aktif olabiliyor. Çünkü formüllerde baktığımızda dalgalı kurla ilgili formülleri kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. Üstelik IMF Türkiye'yi tanımlarken de FLOAT diyor. Kelime anlamı BATMADAN YÜZMEK. Yönetilen dalgalanma rejimi, kirli dalgalanma olarak da bilinir. Bir para biriminin değerinin döviz piyasası mekanizmalarına (yani arz ve talebe) cevap olarak dalgalanmasına izin verilen sistemdir. Yani dalgalı kur politikasını karşılayan bir terim.

Türkiye'ye sabit kur demek de doğru değil. Çünkü biz sabit kur uygulamıyoruz. Yani bir seviyeyi savunmuyoruz. Zaman zaman kurların yatay gittiği aylar da oluyor ayrı mesele ama sabit kur denemez. Daha esnek bir kur rejimi uyguluyoruz denebilir.

Arada bir yerde olsak da hala eğer çok döviz akıyorsa, Merkez Bankası'nın almak için yeri varsa ya da çok döviz talebi oluyorsa veya bunu karşılamak için uzun süre gücü varsa batmadan yüzmeye devam edebiliriz.