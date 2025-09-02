Demet Akalın'ın Güney Kore isyanı! Gördüğü manzara ile şoke oldu: "Türkiye'nin gözünü seveyim"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ailesiyle birlikte Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Akalın yayımladığı video ile gündem oldu. Şehirde çöp kutusu bulamayan ünlü şarkıcı çektiği video ile isyan etti. Akalın, Seul'de çöp kutusu bulmakta zorlandığını dile getirerek "Hırsızlık yokmuş memleketlerinde, iyi güzel hoş da... Çöpleri millet dağıtıyor diye çöp kutusu koymuyorlar. Türkiye'nin gözünü seveyim ya." ifadelerini kullandı.