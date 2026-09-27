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Magazin
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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:51

Genç oyuncu Nilsu Çağla Hepsev cinsel içerikli mesajları ifşa etti! 67 yaşındaki hayranına tazminat davası

Oyuncu ve model olarak tanınan Nilsu Çağla Hepsev, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar ve videolar gönderen Coşkun Halil H.'yi ifşa etti. Genç oyuncu hayatını kabusa çeviren 67 yaşındaki hayranına kendisini taciz ettiği iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Genç oyuncu Nilsu Çağla Hepsev cinsel içerikli mesajları ifşa etti! 67 yaşındaki hayranına tazminat davası
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:51

Yer aldığı film ve reklam projeleriyle adını duyuran 23 yaşındaki genç oyuncu ve model Nilsu Çağla Hepsev, kendisine gelen cinsel içerikli mesajları ifşa etti. Oyuncu ve model olarak tanınan Nilsu Çağla Hepsev'e sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar ve videolar gönderen kişinin Coşkun Halil H. olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar ve videolar göndererek taciz ettiği iddiasıyla 67 yaşındaki Coşkun Halil H.'ye 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

GENÇ OYUNCU NİLSU ÇAĞLA HEPSEV TACİZ EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ!

Genç kuşağın başarılı isimleri arasında yer alan Nilsu Çağla Hepsev, taciz edildiği iddialarıyla magazin gündeminde yerini aldı. 'Lahza' filmiyle ve yer aldığı reklam çalışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Hepsev, kendisine gelen cinsel içerikli mesajları ifşa etti. Oyuncu ve modele 28 Aralık 2024 tarihinde sosyal medyadan Coşkun Halil H. tarafından 'gözlerin harikaymış, içine bakıp kaybolası geliyor insanın' şeklinde mesaj gönderildi.

Genç oyuncu Nilsu Çağla Hepsev cinsel içerikli mesajları ifşa etti! 67 yaşındaki hayranına tazminat davası

Ortaya atılan iddialara göre cinsel içerikli mesajlar ve videoların ardı arkası kesilmeyince 23 yaşındaki genç oyuncu Nilsu Çağla Hepsev, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte iddianame hazırlandı.

Genç oyuncu Nilsu Çağla Hepsev cinsel içerikli mesajları ifşa etti! 67 yaşındaki hayranına tazminat davası

Oyuncu ve model olarak tanınan Nilsu Çağla Hepsev'e sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar ve videolar gönderen kişinin Coşkun Halil H. olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Coşkun Halil H., 'cinsel taciz' suçundan 8 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Genç oyuncu Nilsu Çağla Hepsev cinsel içerikli mesajları ifşa etti! 67 yaşındaki hayranına tazminat davası

67 YAŞINDAKİ HAYRANINA 50 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI!

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre; genç oyuncu ve model Nilsu Çağla Hepsev, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar ve videolar göndererek taciz ettiği iddiasıyla 67 yaşındaki Coşkun Halil H.'ye 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ceza davasının ardından Coşkun Halil H. hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası da açan Hepsev, taciz iddialarıyla sosyal medyada ve magazin gündeminde kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Genç oyuncu Nilsu Çağla Hepsev cinsel içerikli mesajları ifşa etti! 67 yaşındaki hayranına tazminat davası

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Nilsu Çağla Hepsev'in avukatı tarafından sunulan dilekçede, "Coşkun Halil H.'yi tanımayan müvekkilim, ceza davası nedeniyle adres ve kimlik bilgilerinin ortaya çıkması nedeniyle dışarıya her çıktığında takip edilme veya saldırıya uğrama korkusu yaşamaktadır.

Genç oyuncu Nilsu Çağla Hepsev cinsel içerikli mesajları ifşa etti! 67 yaşındaki hayranına tazminat davası

Bir kadına böylesine korku oluşturabilen bir kişi için para cezası ve manevi tazminattan daha ağır bir yaptırım uygulanması gerekse de, en azından belirli bir miktar para ödemesi halinde zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı ümidindeyiz. Zarara uğrayan müvekkilin duyduğu manevi acıyı bir derece yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek için Coşkun Halil H.'nin 50 bin lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

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