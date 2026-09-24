Kapya biber, közlendiğinde kendine özgü aromasını ve yumuşak dokusunu kazanarak sofralarda pek çok farklı şekilde kullanılabiliyor. Özellikle çok sayıda biberi bir seferde közleyip daha sonra tüketmek isteyenler, hazırladıkları biberleri buzlukta nasıl saklayacağını merak ediyor. Fırında kolayca közlenen kapya biberler, doğru şekilde hazırlanıp porsiyonlanarak dondurucuda muhafaza edilebiliyor. Peki fırında kapya biber nasıl közlenir, közlenmiş kapya biber buzlukta nasıl saklanır? İşte pratik ve kolay yöntem...

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HABERİN ÖZETİ Fırında kapya biber közleme! Közlenmiş kapya biber buzlukta nasıl saklanır? Metinde, kapya biberlerin fırında pratik bir şekilde közlenmesi ve kışlık kullanım için buzlukta doğru adımlarla saklanması anlatılmaktadır. Kapya biberler yıkanıp kurulandıktan ve yağlı kâğıt serili tepsiye dizildikten sonra, isteğe bağlı zeytinyağı sürülerek önceden ısıtılmış 220 derece fırında 25-35 dakika közlenir. Eşit közlenmesi için ara ara çevrilen biberler, kabukları buruşup kararınca fırından alınıp birkaç dakika kapalı kapta bekletilir; ardından kabuk, sap ve çekirdekleri temizlenir. Buzlukta saklamak için közlenmiş biberlerin tamamen soğutulması, fazla suyunun süzülüp kurulanması gerekmektedir. Temizlenen biberler porsiyonlara ayrılarak buzdolabı poşetine veya hava geçirmez dondurucu kabına yerleştirilir, havası çıkarılıp sıkıca kapatılır ve üzerine tarih yazılarak buzluğa kaldırılır.

FIRINDA KAPYA BİBER NASIL KÖZLENİR?

Kapya biberleri fırında közlemek hem pratik hem de kalabalık miktarda biber hazırlamak için oldukça kolay bir yöntem. Özellikle kışlık hazırlık yapmak isteyenler, biberleri bir kerede közleyip porsiyonlayarak daha sonra kullanabilir. Lezzetli ve kolay soyulan közlenmiş biberler için şu adımları uygulayabilirsiniz.

Malzemeler:

Kapya biber

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

İsteğe göre tuz

Yapılışı:

Kapya biberleri güzelce yıkayıp tamamen kurulayın.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine isteğe bağlı olarak hafifçe zeytinyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 25-35 dakika közleyin.

Biberleri ara ara çevirerek her tarafının eşit şekilde közlenmesini sağlayın.

Kabukları buruşup yer yer karardığında fırından çıkarın.

Birkaç dakika kapalı bir kapta bekletin.

Ardından kabuklarını, saplarını ve çekirdeklerini temizleyin.

KÖZLENMİŞ KAPYA BİBER BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Közlenmiş kapya biberleri buzlukta saklamak için önce biberlerin tamamen soğumasını ve üzerindeki fazla nemin alınmasını sağlamak gerekiyor. Ardından temizleyip porsiyonlara ayırarak tek kullanımlık miktarlarda paketlemek, ihtiyaç olduğunda yalnızca kullanacağınız kadarını çıkarmanızı kolaylaştırır.

BUZLUKTA SAKLAMA ADIMLARI:

Közlenmiş biberleri tamamen soğutun.

Kabuk, sap ve çekirdeklerini temizleyin.

Fazla suyunu süzerek mümkün olduğunca kurulayın.

Kullanacağınız miktarlara göre porsiyonlara ayırın.

Buzdolabı poşeti veya hava geçirmez dondurucu kabına yerleştirin.

Poşetin havasını mümkün olduğunca çıkarıp sıkıca kapatın.

Üzerine tarih yazarak buzluğa kaldırın.

Biberleri tek tek veya küçük porsiyonlar halinde paketlemek, daha sonra çözdürme aşamasında da kolaylık sağlar.

Fırında közlenen kapya biberler, doğru şekilde hazırlandığında hem hemen tüketilebilir hem de kış aylarında kullanılmak üzere buzlukta saklanabilir. Biberleri temizleyip fazla suyunu aldıktan sonra küçük porsiyonlar halinde paketlemek, ihtiyaç duyduğunuzda kolayca kullanmanızı sağlar. Böylece mevsiminde hazırladığınız kapya biberleri uzun süre sofralarınızda değerlendirebilirsiniz.