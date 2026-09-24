Fırında kapya biber közleme! Közlenmiş kapya biber buzlukta nasıl saklanır?

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İstanbul
Kapya biber, közlendiğinde kendine özgü aromasını ve yumuşak dokusunu kazanarak sofralarda pek çok farklı şekilde kullanılabiliyor. Özellikle çok sayıda biberi bir seferde közleyip daha sonra tüketmek isteyenler, hazırladıkları biberleri buzlukta nasıl saklayacağını merak ediyor. Fırında kolayca közlenen kapya biberler, doğru şekilde hazırlanıp porsiyonlanarak dondurucuda muhafaza edilebiliyor. Peki fırında kapya biber nasıl közlenir, közlenmiş kapya biber buzlukta nasıl saklanır? İşte pratik ve kolay yöntem...
Kapya biberleri fırında közlemek hem pratik hem de kalabalık miktarda biber hazırlamak için oldukça kolay bir yöntem. Özellikle kışlık hazırlık yapmak isteyenler, biberleri bir kerede közleyip porsiyonlayarak daha sonra kullanabilir. Lezzetli ve kolay soyulan közlenmiş biberler için şu adımları uygulayabilirsiniz.
Malzemeler:
Yapılışı:
Ardından kabuklarını, saplarını ve çekirdeklerini temizleyin.
Közlenmiş kapya biberleri buzlukta saklamak için önce biberlerin tamamen soğumasını ve üzerindeki fazla nemin alınmasını sağlamak gerekiyor. Ardından temizleyip porsiyonlara ayırarak tek kullanımlık miktarlarda paketlemek, ihtiyaç olduğunda yalnızca kullanacağınız kadarını çıkarmanızı kolaylaştırır.
Üzerine tarih yazarak buzluğa kaldırın.
Biberleri tek tek veya küçük porsiyonlar halinde paketlemek, daha sonra çözdürme aşamasında da kolaylık sağlar.
Fırında közlenen kapya biberler, doğru şekilde hazırlandığında hem hemen tüketilebilir hem de kış aylarında kullanılmak üzere buzlukta saklanabilir. Biberleri temizleyip fazla suyunu aldıktan sonra küçük porsiyonlar halinde paketlemek, ihtiyaç duyduğunuzda kolayca kullanmanızı sağlar. Böylece mevsiminde hazırladığınız kapya biberleri uzun süre sofralarınızda değerlendirebilirsiniz.