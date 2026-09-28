Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:53

Sasonluların şifa kaynağı beni yani cevizli sucuğu adeta şifa deposu! Cevizli sucuk neye iyi gelir?

Cevizli sucuk, ceviz ve pekmezle hazırlanan geleneksel bir lezzettir. İçeriğindeki ceviz sayesinde sağlıklı yağlar, protein ve lif içerir. Pekmez ise ürüne karbonhidrat ve enerji kazandırır. Besleyici yapısına rağmen yüksek kalorili olabileceği için ölçülü tüketilmesi gerekir. Peki Cevizli sucuk neye iyi gelir?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sasonluların şifa kaynağı beni yani cevizli sucuğu adeta şifa deposu! Cevizli sucuk neye iyi gelir?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:53

Anadolu'nun farklı bölgelerinde hazırlanan cevizli sucuk, özellikle kış aylarında sofralarda yerini alıyor. Sason'da da geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu ürün, yöre halkının sevdiği lezzetler arasında bulunuyor.

Cevizlerin ipe dizilmesiyle başlayan hazırlık süreci, pekmezli karışımın cevizlerin üzerine geçirilmesiyle tamamlanıyor.

Ortaya hem doyurucu hem de enerji veren bir yiyecek çıkıyor. Ancak cevizli sucuğun sağlığa faydalarını değerlendirirken yalnızca içeriğine bakılmaması gerekiyor. miktarı ve kullanılan diğer malzemeler de besin değerini doğrudan etkiliyor.

CEVİZLİ SUCUĞUN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Cevizli sucuğun temel malzemeleri ceviz ve pekmezdir. Bazı yöresel tariflerde un veya nişasta da kullanılabilir. Bu nedenle her ürünün besin değeri aynı değildir.

Sasonluların şifa kaynağı beni yani cevizli sucuğu adeta şifa deposu! Cevizli sucuk neye iyi gelir?

Ceviz, bitkisel omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit açısından zengindir. Aynı zamanda protein, lif, magnezyum ve doymamış yağlar içerir. Bu bileşenler, cevizi dengeli beslenmede değerli bir kuruyemiş haline getirir.

Pekmez ise doğal olarak şeker içerir. Bu nedenle ürüne tat verirken karbonhidrat miktarını da yükseltir.

KALP DOSTU BESLENMEDE YER ALABİLİR

Cevizde bulunan doymamış yağlar, kalp sağlığı açısından önemli besin öğeleri arasında gösteriliyor. Düzenli kuruyemiş tüketiminin kalp-damar sağlığıyla ilişkisini inceleyen araştırmalar bulunuyor.

Sasonluların şifa kaynağı beni yani cevizli sucuğu adeta şifa deposu! Cevizli sucuk neye iyi gelir?

Ancak bu durum cevizli sucuğun kalp hastalıklarını önlediği anlamına gelmiyor. Ürünün içerdiği pekmez ve toplam enerji miktarı da hesaba katılmalı.

Bu nedenle cevizli sucuk, tedavi edici bir besin olarak değil, dengeli beslenme içerisinde tüketilebilecek geleneksel bir yiyecek olarak değerlendirilmeli.

Sasonluların şifa kaynağı beni yani cevizli sucuğu adeta şifa deposu! Cevizli sucuk neye iyi gelir?

ENERJİ İHTİYACINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Cevizli sucuk, karbonhidrat ve yağ içeriği sayesinde enerji bakımından yoğun bir besindir. Gün içinde hareketli olan kişiler için ara öğünde tercih edilebilir.

Özellikle uzun süre aç kalınan dönemlerde küçük bir porsiyon tüketilebilir. Fakat miktarın artması alınan kalori ve şekerin de yükselmesine neden olur.

Bu nedenle birkaç küçük dilim ile sınırlı kalmak daha uygun olabilir.

Sasonluların şifa kaynağı beni yani cevizli sucuğu adeta şifa deposu! Cevizli sucuk neye iyi gelir?

DİYETİSYENLER PORSiYON KONTROLÜNE DİKKAT ÇEKİYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Şeyda Ertaş, cevizli sucuğun enerji değerinin içeriğine ve tüketilen miktara göre değiştiğini belirtiyor. Ürünün ceviz içermesi besin değerini artırırken pekmez içeriğinin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre geleneksel bir yiyeceğin doğal malzemelerle hazırlanması, sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Özellikle enerji kontrolü yapan kişilerin porsiyona dikkat etmesi gerekiyor.

TOKLUK HİSSİNE DESTEK OLABİLİR

Cevizin içerisinde yağ, protein ve lif bulunuyor. Bu bileşenler öğünlerin daha doyurucu olmasına katkı sağlayabilir.

Sasonluların şifa kaynağı beni yani cevizli sucuğu adeta şifa deposu! Cevizli sucuk neye iyi gelir?

Ancak cevizli sucuğun tok tutma özelliği ürünün hazırlanışına göre değişir. Pekmez miktarı arttıkça karbonhidrat oranı da yükselir.

Bu nedenle cevizli sucuğu tek başına büyük bir öğün yerine küçük bir ara öğün olarak değerlendirmek daha doğru olabilir.

DİYABETİ OLANLAR TÜKETİM MİKTARINA DİKKAT ETMELİ

Pekmez doğal bir ürün olsa da şeker içerir. Bu nedenle cevizli sucuk, diyabeti bulunan kişiler açısından tamamen şekersiz bir yiyecek olarak görülmemeli.

Sasonluların şifa kaynağı beni yani cevizli sucuğu adeta şifa deposu! Cevizli sucuk neye iyi gelir?

Kan şekeri kontrolü yapan kişilerin porsiyon konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Kişisel beslenme planına göre hareket edilmesi önem taşıyor.

Kilo kontrolü yapanların da ürünü günlük enerji hesabına dahil etmesi gerekiyor.

HER GÜN TÜKETMEK GEREKMİYOR

Cevizli sucuk, dengeli beslenmenin zorunlu bir parçası değildir. Cevizin besin değerinden yararlanmak isteyenler sade cevizi de tercih edebilir.

Geleneksel tatlılardan tamamen uzak durmak gerekmiyor. Asıl önemli nokta tüketilen miktarın kontrol edilmesi ve günün diğer öğünleriyle dengelenmesi.

Ceviz alerjisi bulunan kişilerin ise bu ürünü tüketmemesi gerekiyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sabah kahvaltısında bir dilimi yetiyor! Cevizli ekmekle uzun süre tok kalmanın sırrı
Cevizli çıtır baklava tarifi! Tabak tabak yiyeceksiniz
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ceviz
#pekmez
#Sason
#Cevizli Sucuk
#Dyt Şeyda Ertaş
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.