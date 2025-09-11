Ali Koç sahnede düştü! İşte yürekleri ağza getiren o anlar

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de düzenlenen seçim için geri sayım sürerken, başkan adayları da Fenerbahçe dernekleriyle buluşmaya başladı. Bu kapsamda yeniden adaylığını açıklayan mevcut başkan Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleriyle buluştu. Koç, toplantı salonunda konuşma yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada salonda bir anlığına çığlıklar yükseldi. Talihsiz kaza sonrası hemen ayağa kalkan Koç, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.