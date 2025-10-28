Tunceli'de kano yarışları renkli görüntülere sahne oldu

Tunceli’de, Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında düzenlenen 29 Ekim Kupası kano yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Tunceli'nin Pertek ilçesindeki su sporları tesisinde 29 Ekim Kupası kano yarışları düzenlendi. Türkiye'nin en donanımlı tesislerinden biri olarak gösterilen merkezde gerçekleştirilen yarışlarda 20 sporcu, kızlar, erkekler ve gençler kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Kentte su sporlarına artan ilginin de yansıdığı yarışlar, izleyenlere renkli anlar yaşattı. Tunceli’nin son yıllarda kano, rafting ve su topu gibi branşlarda elde ettiği başarıların ardından düzenlenen bu yarışlar, hem genç sporcuların performansını sergileme fırsatı sundu hem de kentin su sporlarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.