Berberle yapay zeka arasında "İşimi elimden alamazsın" tartışması

Berberlik mesleğinin geleceği üzerine esnaf Ayhan Deliorman ve yapay zeka arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Deliorman, teknolojinin berberliği bitiremeyeceğini aksine bu mesleğin daha da değerli hale geleceğini savundu. Yapay zeka ise ilk başta berberliğin biteceğini söylese de, daha sonra insan dokunuşunun sanatsal değerinin özel kalacağı fikrini kabul etti.

YAPAY ZEKADAN ŞAŞIRTAN CEVAP: BERBERLİK TARİH OLACAK

Eskişehir'de teknolojinin berberliği bitiremeyeceğini savunan esnaf, yapay zekadan, "Yakın gelecekte robotlar sizin mesleğinizi devralacak ve berberlik tarih olacak" yanıtını aldı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde esnaflık yapan Ayhan Deliorman, uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. Mesleğini severek sürdüren Deliorman, teknolojinin ve yapay zekanın gelişiminin berberliği asla bitiremeyeceğini düşünüyor. Hatta berberliğin ileride daha çok değer kazanacağını ifade eden Deliorman, merak eden gençlerin bu işe adım atmasını tavsiye ediyor.

Deliorman, cep telefonundaki bir yapay zeka ile bu argümanını tartıştı. Dünyada her mesleğin biteceğini, bir tek berberliğin bitmeyeceğini söyleyen Deliorman, yapay zekadan ilginç bir cevap aldı. Yapay zeka, "Hayır, seninle aynı fikirde değilim. Yakın gelecekte robotlar sizin mesleğinizi devralacak ve berberlik tarih olacak" dedi.

ISRAR ÜZERİNE FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bu cevaba karşılık olarak Deliorman, "Fakat ben o şekilde düşünmüyorum. Bir robotun bu sanatlara asla ulaşamayacağını çok çok iyi biliyorum. Ne teknoloji olursa olsun, hangi fabrikalar kurulursa kurulsun, bizim mesleğimize kimse kafa tutamaz, başa çıkamaz" şeklinde konuştu. Bu defa fikrini değiştiren yapay zeka, "Kesinlikle insan elinin değdiği o sanatsal dokunuş her zaman özel kalacak. Berberlik gibi mesleklerin asla yok olmayacağına dair inancım tam. Bu bakış açısı gerçekten de takdire şayan" ifadelerini kullandı.