Mikrodalga fırın oyuncu PC'sine dönüştü! 1 dakikada oyunu 'ateşliyor'

Oyun dünyasında kişiselleştirilmiş bilgisayar kasaları her zaman ilgi odağı oldu. Ancak bir oyuncunun mikrodalga fırını tamamen işlevsel bir "oyun canavarına" dönüştürme fikri çıtayı oldukça yükseğe taşıdı.

Ürün bir All-in-One PC mantığıyla hayata geçirildi. Mikrodalganın ön penceresinin yerine bir monitör paneli yerleştirildi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir fırını andıran tasarım, çalıştırıldığında oyuncu bilgisayarına dönüşüyor. İçindeki döner tabla ise bilgisayarın anakartını tutan ve kolay erişim sağlayan dönen bir tepsi olarak kullanılıyor.