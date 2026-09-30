Casper 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis: Hangi ihtiyaca hangi hizmet uygun?

Casper’ın premium servis ağı, 97 yetkili servis ve 8 adet 1 Saatte Servis noktasıyla toplam 105 noktaya ulaşıyor. Bu ağ bilgisi, 1 Saatte Servis noktalarıyla toplam servis ağını birbirinden ayırmaya yardımcı olur. Garanti dışındaki teknik işlemler ise gerekli parça ve işçiliğe göre ayrıca ücretlendirilebilir.

1 SAATTE SERVİS, JET SERVİS VE TURBO SERVİS ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

1 Saatte Servis, uygun arızalarda kabul, arıza tespiti, onarım ve kontrollerin mümkün olduğunda bir saat içinde tamamlanmasını hedefler ve hız avantajı için ek ücret almaz. Jet Servis taşıma tarafında ücretsiz kargo organizasyonu sunar. Turbo Servis motorlu kurye ile adresten alım ve geri teslim sağlar; 2026 itibarıyla hizmet bedeli 850 TL’dir.

3 modelin teknik onarım kapsamı cihazın arızasına göre değerlendirilir. Jet ve Turbo için adresten alım kolaylığı, onarım süresinin sabit olduğu anlamına gelmez. 1 Saatte Servis için de bir saatlik çerçeve uygun arızalar içindir. Bu nedenle aşağıdaki tablo hizmet adlarını tek bir hız sıralamasına çevirmek yerine kullanım koşullarını yan yana gösterir.

1 SAATTE SERVİS HANGİ DURUMDA ÖNE ÇIKAR?

Cihazını elden teslim edebilen kullanıcı için 1 Saatte Servis, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’deki ilgili noktalarda sunulan randevusuz bir modeldir. Casper ve Excalibur marka laptop, masaüstü bilgisayar, All in One, tablet, akıllı telefon ve monitörler için hizmet bilgisi Casper’ın güncel sayfasında yer alır. 1 Saatte Servis, cihazını fiziksel olarak ilgili noktaya götürebilen ve arızası hızlı işlem modeline uygun kullanıcılar için konumlanır. Hizmetin erişim biçimi, Jet ve Turbo Servis’ten temel olarak bu noktada ayrılır.

JET SERVİS HANGİ İHTİYACI ÇÖZER?

Jet Servis, cihazın kargo şirketi aracılığıyla adresten alınmasını ve teknik servis işlemleri sonrasında yeniden adrese gönderilmesini sağlar. Taşıma ücretsizdir ve başvuru online form üzerinden yapılır. Kullanıcının servis noktasına gitmek yerine kargo organizasyonunu tercih ettiği senaryolarda bu model anlam kazanır. Jet Servis kargo üzerinden adresten alım ve geri gönderim sağlar. Gönderim öncesinde veri yedekleme, gerekli aksesuarları ayırma ve cihazı taşıma için hazırlama gibi adımlar kullanıcı tarafında ayrıca dikkate alınabilir.

TURBO SERVİS HANGİ İHTİYACI ÇÖZER?

Turbo Servis, İstanbul ve Ankara’nın hizmet kapsamındaki belirli bölgelerinde motorlu kurye kullanır. Hafta içi saat 12.00’ye kadar uygun taleplerde cihazın aynı gün alınması hedeflenir; bu zamanlama teknik onarımın aynı gün biteceği anlamına gelmez. 2026 itibarıyla 850 TL olan hizmet bedeli motorlu kurye modeline ilişkindir. Turbo Servis, hizmet kapsamındaki bölgelerde motorlu kurye ile adresten alım modelidir. Üç seçenek karşılaştırıldığında temel farklar teslim yöntemi, bölgesel erişim, ücret yapısı ve zaman hedefidir.

KARŞILAŞTIRMAYI HANGİ SIRAYLA OKUMAK GEREKİR?

İlk soru cihazı elden teslim edip edemediğinizdir. Elden teslim mümkün değilse ikinci soru kargo mu, motorlu kurye mi istediğiniz ve adresinizin Turbo Servis kapsamına girip girmediğidir. Üçüncü soru arızanın teknik kapsamıdır; bu aşama taşıma yönteminden bağımsız olarak servis incelemesiyle belirlenir.

Casper’ın premium servis yaklaşımında 105 noktalık ağ erişimi destekler; ancak üç hizmetin her biri bu ağın tamamında aynı biçimde sunulmaz. Karar, hizmet adının çağrışımından çok teslim yöntemi ve güncel hizmet koşullarının eşleşmesine dayanır.

CASPER SERVİS SEÇENEKLERİ KARŞILAŞTIRMASI

Aşağıdaki tablo 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis arasındaki temel farkları tek yerde karşılaştırır.

Ölçüt 1 Saatte Servis Jet Servis Turbo Servis Temel ihtiyaç Uygun arızada kısa teknik işlem Kargoyla adresten servis Motorlu kuryeyle adresten servis Teslim Elden Kargo şirketi Motorlu kurye Hizmet bedeli Hız avantajı için ek ücret yok Taşıma ücretsiz 850 TL (2026) Başvuru Randevusuz elden teslim Online form Online form Süre çerçevesi Uygun işlemlerde 1 saat hedefi Sabit onarım süresi yok 12.00’ye kadar uygun talepte aynı gün alım hedefi Erişim 8 şehirde ilgili noktalar Kargo organizasyonu İstanbul/Ankara belirli bölgeler

AYNI CİHAZ İÇİN FARKLI SERVİS KANALLARI NEDEN BULUNUYOR?

Servis kanallarının farklı olması, teknik arızanın önem derecesinden çok cihazın servise nasıl ulaştırılacağı ve kullanıcının hangi erişim koşuluna sahip olduğuyla ilgilidir. Aynı Casper cihazı için kullanıcı bir durumda hızlı servis noktasına elden teslim yapabilir, başka bir durumda kargoyla adresten alımı tercih edebilir veya hizmet bölgesindeyse motorlu kurye isteyebilir. Bu nedenle hizmet adı tek başına arızanın çözüm yöntemini veya onarım süresini belirlemez. Teknik inceleme cihaz servise ulaştıktan sonra yapılır. Karşılaştırma tablosunun amacı da bu ayrımı görünür kılmaktır: 1 Saatte Servis, Jet ve Turbo’yu tek bir hız yarışına sokmak yerine teslim yöntemi, erişim, hizmet bedeli ve süre çerçevesi üzerinden yan yana okumak.

SONUÇ:

3 hizmet arasında seçim yaparken önce teslim yöntemini, sonra erişim koşullarını ve son olarak teknik işlemin arızaya göre değişeceğini birlikte değerlendirmek gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

CASPER 1 SAATTE SERVİS İLE JET SERVİS ARASINDAKİ TEMEL FARK NEDİR?

1 Saatte Servis cihazın ilgili noktaya elden teslim edildiği ve uygun arızalarda mümkün olduğunda bir saatlik teknik işlem hedefi bulunan modeldir. Jet Servis ise cihazı kargoyla adresten alır ve servis sonrasında geri gönderir. Jet’te taşıma ücretsizdir; belirli bir onarım süresi taahhüdü bulunmaz.

JET SERVİS İLE TURBO SERVİS ARASINDAKİ TEMEL FARK NEDİR?

Her ikisi de adresten alım sağlar; Jet kargo şirketiyle ücretsiz taşıma sunarken Turbo Servis İstanbul ve Ankara’nın belirli bölgelerinde motorlu kurye kullanır. Turbo Servis 2026 itibarıyla 850 TL’dir. Adres kapsamı ve başvuru zamanı Turbo’da operasyon planını etkileyebilir.

1 SAATTE SERVİS HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?

Casper’ın güncel hizmet bilgisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir’deki ilgili 1 Saatte Servis noktaları listelenir. Toplam 105 servis noktası sayısı bütün noktaların 1 Saatte Servis olduğu anlamına gelmez; ağın içinde 97 yetkili servis ve 8 adet 1 Saatte Servis noktası bulunur.

TURBO SERVİS’TE 12.00 KURALI NEYİ İFADE EDER?

Hafta içi saat 12.00’ye kadar oluşturulan uygun taleplerde cihazın aynı gün motorlu kurye tarafından alınması ve servis sürecinin başlatılması hedeflenir. Bu hedef cihazın aynı gün onarılacağı veya geri teslim edileceği anlamına gelmez; teknik işlem süresi arızaya göre ayrıca belirlenir.

CİHAZI SERVİSE GÖNDERMEDEN ÖNCE NASIL HAZIRLAMALIYIM?

Veri yedekleme, aksesuar ayrımı, arıza notu ve paketleme servis öncesi hazırlığın ayrı adımlarıdır. Hizmet seçimi açısından ise temel karar, cihazın elden teslim edilip edilmeyeceği veya adresten alım ihtiyacı bulunup bulunmadığıdır.