10 yaşındaki çocuktan nefes kesen şov! Cesareti hayran bıraktı

Bursa'nın Tophane semtinde, 10 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle dik merdivenlerden inerken çevredeki herkesi hayrete düşürdü. Gözleri kamaştıran bu cesur hareket, çevre sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle izlenip alkışlarla karşılandı. O anlar ise kameralarla kaydedildi. Bisikletli çocuk, merdivenleri sorunsuz bir şekilde inerek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Olay sırasında bazı vatandaşlar bu anları kaydederken, diğerleri ise nefeslerini tutarak bu cesur gösteriyi izledi. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.