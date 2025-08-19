Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 yaşındaki B.F.K. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yol kenarındaki bir restoran ve kuaför salonuna çarptı. Ardından da aydınlatma direğine çarpan sürücü 2 otomobile zarar verdi. Çevrede paniğe neden olan sürücü yoluna devam ederek başka bir caddeye yöneldi. Burada devriye görevi yapan ekiplerce durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerde 2.96 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücü polisler tarafından gözaltına alınırken yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.