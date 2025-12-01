Ayı ve yavrusu yürüyüşe çıktı! Eğlenceli anlar kamerada

Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehri kıyısına balık tutmaya giden bir balıkçı, su kenarında ayı ve yavrusuyla karşılaştı. Doğa ile baş başa kaldığı anlarda büyük şaşkınlık yaşayan balıkçı, ayı ve yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüleri çektikten sonra bölgeden uzaklaşmayan balıkçı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ayının bölgeden ayrılmasını bekledi. Ayı ve yavrusunun güvenli şekilde uzaklaşmasının ardından balıkçı tekrar nehir kıyısına döndü. Olayın ardından yörede zaman zaman yaban hayvanlarının görüldüğü, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.