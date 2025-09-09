Boşanma aşamasındaki eşinden dehşet! 4 kişiyi birden vurdu

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki bir şahıs eşi ve ailesinden 4 kişiyi parkta tabanca ile vurdu. Şahıs boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesi, baldızı ve henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü park içerisinde yanında bulunan kişiye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kişilerin ardından bir de bacanağının kafasına tabancanın kabzası ile vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.