Çarşı pazar karıştı! Peçeyle hırsızlığa kalkışanları vatandaş kovaladı

Bursa'da 2 kadın yüzlerini peçeyle kapayarak semt pazarında hırsızlık yapmaya kalktı. Durumu fark eden bazı esnaflar, hemen müdahale ederek şüphelileri uyardı. Esnafın tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler, pazardan koşarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlar da şüphelilerin peşine düştü. Pazarda yaşanan aksiyon dolu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.