Cuma namazı için geldiği camide kalp krizi geçirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde cuma namazını kılmak için torunuyla birlikte Çınarlık Mahallesi'ndeki Hacıosman Alp Camisi'ne giden Nuri Aksöyek, içeri girdikten kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Baygınlık geçiren Aksöyek'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İhbarı üzerine camiye gelen sağlık ekipleri, kalp masayı yaptıkları yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Nuri Aksöyek'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, o anlar caminin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.