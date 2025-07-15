D-100'de tır dehşeti! O anlar kamerada

Tekirdağ İstanbul istikameti D-110 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir tır sürücüsünün trafikteki araçlara selektör yaparak taciz ettiği anlar bir araç kamerasın saniye saniye yansıdı. Seyir halindeki vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterirken olayın tanıklarından Azad Akbaloğlu, yaşadığı korku dolu anları anlattı

"Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Marmaraereğlisi ilçesine doğru saat 12.30 sıralarında seyir halindeydim. Sağ şeritte ilerliyordum. Arkamdan yüksek hızla gelen bir tırı fark ettim. Selektör yaparak yaklaştı. Önümde başka bir araç vardı ve yol veremedim. Bunun üzerine önüme geçerek selektörle ve hızla taciz etmeye başladı. Sağ şeritte olmama rağmen beni sıkıştırdı. İlk fırsatta ve ardından ikinci kez sol şeritten üzerime direksiyonu kırarak beni yoldan çıkarmaya çalıştı. Bu resmen cana kast etmektir. Kendisinden şikayetçiyim. Yetkililerden bu konuda gereken cezanın verilmesini talep ediyorum."