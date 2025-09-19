Dikkatsizliği ölüme götürecekti! Sürücü kamyonetin üstüne çıktı

Mersinde motosiklet sürücülerinin kaza anları izleyenleri dehşete düşürdü. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hem araç sürücülerinin hatası hem de motosiklet kullanıcılarının dikkatsizliği nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Kazaların bazıları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazalardan birinde motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle kamyonetin üzerinde kaldığı anlar dikkat çekti.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde yaşanan kazada hızlı giden motosikletin, ara yoldan çıkan kamyonete çarptığı görüldü. Meydana gelen kazada 2 kişinin yaralanırken fırlayan motosiklet sürücüsünün arkasındaki şahsın kamyonetin üzerinde kalması ise dikkat çekti.

Diğer bir kaza ise Merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Sağ tarafa dönen minibüs, yandan gelen motosiklete çarparak sürücünün düşerek yaralanmasına sebep oldu. Görüntülerdeki son kaza Merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi 38. Cadde'de yaşandı. Caddede seyreden motosikletliye arkadan gelen minibüs çarptı. Motosiklet takla atarken sürücü yaralandı. Görüntülere yansıyan kaza anları sürücülerin dikkatsizliklerini ortaya koydu.