Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, yolcu aracı durdurdu! Korku dolu anlar kamerada

Gaziantep Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde 28 Temmuz günü sabah 08.30'da meydana gelen olayda, Şehir Hastanesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Kılınç (60) isimli halk otobüsü şoförü, direksiyon başında kalp krizi geçirerek merdiven boşluğuna düştü. O esnada otobüs kontrolden çıkınca hemen arkadaki bir yolcu direksiyona geçip aracı kontrollü şekilde refüje çıkararak yaşanabilecek büyük bir kazayı önledi. Olay sonrası durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen otobüs şoförü Ahmet Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay anları saniye saniye araç kamerasında Yaşanan olay anları ise otobüsün içerisindeki araç kamerasına yansıdı.