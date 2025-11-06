Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kamerada

Kategoriler
Diyarbakır-Çınar karayolunda bir akaryakıt istasyonda park halindeki bir tırdaki pamuk henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.