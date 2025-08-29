Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı

İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı. Bir şahıs, babası ölmeden dağıttığı mirası yüzünden ablasıyla ve eniştesiyle tartıştı. Tartışma sonrasında ablasının oturduğu sokağa motosikletle gelen şahıs, eniştesine ait park halindeki aracın camını çekiçle kırarak gitti. Bir süredir ablasına tehdit mesajları da attığı söylenen şahıs hakkında polise şikayetçi olduğu öğrenilirken şahsın camları kırdıktan sonra ‘sizi öldüreceğim’ diyerek tehditler savurduğu da öğrenildi.