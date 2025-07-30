Gençler arasındaki kavgaya Polis karıştı! Biber gazı sıktı, gözaltına aldı

Bursa İnegöl ilçesi bir özel hastane önünde saat 00.00 sıralarındameydana gelen olayda, 2 genç grup arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların aileleri de karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Ekipler yoğun çaba sonucu şahısları ayırdı. Polise mukavemet gösteren 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İnegöl Devlet Hastanesine sağlık raporu alınmak üzere götürüldü. Şahısların aileleri de hastaneye gelerek taşkınlık çıkarırken, kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.