Görüntüler yurt dışından değil Türkiye'den! Bozkırın ortasında mest eden anlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kırıkkale'de, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın hayat verdiği Kapulukaya Barajı, doğal görünümüyle mest ediyor. Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyüne kadar uzanan baraj gölünde suyun oluşturduğu geniş hatların kıyılardaki bozkır dokusuyla birleşmesiyle kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Havadan çekilen görüntülerde barajı çevreleyen tepelerin doğal kıvrımları, yer yer görülen tarım alanları ve Kızılırmak'ın taşıdığı suyun berraklığı net şekilde kaydedildi.