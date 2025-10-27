Hastaneden motosiklet çaldı, savunması şaşkına çevirdi

Adana Yüreğir'de, hastane otoparkında meydana gelen olayda iddiaya göre, M.E.D. bir süre acil önünde bekledikten sonra otoparka doğru yöneldi. Şüpheli, burada güvenliklerin yanında otoparkta bulunan bir motosikleti çaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin çalındığını fark eden güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Polis, M.E.D.'yi motosikletle hastaneden çıkamadan yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheli ifadesinde, "Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gitmiştim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, motosiklet sahibine teslim edildi.