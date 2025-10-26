İstanbul trafiğinde dehşet! Sopasına güvenen maganda etkisiz hale getirildi!

İstanbul Maltepe'de trafikte tartışan iki sürücünün kavgası dehşete düşürdü. Sürücülerden biri sopayla aracından inerek diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsünün araya girmesi sayesinde saldırgan sürücü ilk başta sakinleşse de tekrar saldırıda bulundu. Aracın camı açık olan sürücüye sopayla defalarca vurduğu görüldü. O sırada gaza basan araç içerisindeki sürücü saldırganın aracına vurdu. Trafiğin kavga yüzünden durduğu yolda diğer sürücüler, araçlarından inerek saldırgan sürücüyü etkisiz hale getirdi. Dehşete düşüren kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.