Kardan yürüyemeyen öğrencisini sırtında taşıdı

Van’ın Gevaş ilçesi Daldere Mahallesi Doruklu Mezrası’nda 7 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Cihan Yakut, yoğun kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlanan birinci sınıf öğrencisi Barış Arvas’ı sırtında taşıyarak evine ulaştırdı.

Eğitimciliğin sadece ders anlatmak olmadığını bir kez daha gösteren Yakut, öğrencisinin eğitimden geri kalmaması için fedakârlık yaparak zorlu hava koşullarına rağmen ona destek oldu. "Her zaman, her koşulda eğitimin önemine inanıyor ve öğrencilerim için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğitim için verilen her emek kutsaldır" diyen Cihan öğretmen, öğrencilerine sadece bilgi değil, hayat yolunda da rehberlik etmeye devam edeceğini belirtti.