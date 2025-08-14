Tekirdağ'da musluklardan akan sıvı vatandaşları şaşkına çevirdi! İşte görüntüler

Tekirdağ'da son günlerde kuraklık ve su seviyelerinde düşüş etkisini artırmış durumda. Bu sebeple yaşanan su kesintileri ise vatandaşları adeta isyan ettiriyor. Kesinti sorunu henüz tam olarak çözülmemişken şimdi de musluklardan kahverengi ve siyah su akmaya başladığı bildirildi.

Kentte etkisini artıran kuraklık ve su seviyelerindeki düşüş, şebeke suyunun kalitesini olumsuz etkiledi. Kesintilerin ardından çeşmelerden akan suyun rengi ve kokusu vatandaşları endişelendirdi. Bazı vatandaşlar, akan suyun fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

"BU SUYA ÇOK PARA VERİYORUZ"

Bir vatandaş ise çektiği videoda, "Bu suyu TESKİ akıttığı için TESKİ'ye teşekkür ederiz. Tekirdağ'da bu suya çok para veriyoruz" sözleriyle ironi yaparak duruma isyan etti.

İhbarlarda bulunanlardan kimileri, "Musluklarımız kahve servisine geçti" şeklinde esprili yorumlar yaparken, özellikle bazı bölgelerde suyun neredeyse siyaha dönmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, yetkililerden sorunun acilen çözülmesini istedi.