Kimisi kardan adamı traş etti, kimisi sokakta keyif yaptı: Kar yağışı vatandaşın aklını aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı, vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Kış mevsiminin keyfini çıkarmak isteyenler, kendilerini beyaz örtünün üzerine bıraktı. Bazı vatandaşlar traktörlerin arkasına bağladıkları halatlarla kayarken, kimileri ise tepsi, bidon ve lastiklerle karın tadını doyasıya çıkardı. Soğuk hava nedeniyle müşteri bulamayan bir berber ise durumu fırsata çevirdi. İlginç bir yönteme başvuran berber, yaptığı kardan adama tıraş yaparak eğlenceli anlar yaşadı.