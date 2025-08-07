Kartal'da balıkçı barınağında yangın: 5 dükkan kül oldu

İstanbul'un Kartal ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Saat 02.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan balıkçı barınağında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede diğer dükkanlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, yanan 5 dükkan ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.