Kız yurdunda geceyi alevler bastı, öğrenciler panik yaşadı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Gece saat 01.00 sıralarında Uludağ Üniversitesi KYK kız yurdunun yemekhane bölümündeki elektrik panosundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden görevliler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı ancak olay sırasında yurtta bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.