Marifet sandı paylaştı! O maganda enselendi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan bir video emniyet güçlerini harekete geçirdi. Bir kişinin havaya ateş açtığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri yapılan incelemede şahsı tespit etti. Yerköy ilçesinde ikamet eden A.A. olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.