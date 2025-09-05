Önüne çıkan şey yüzünden aracı devrildi! Yanan araçtan son anda atladı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde önüne ölü domuz çıkan şoför son anda yanan tırdan atladı. Yerdeki hayvanı fark eden sürücü direksiyon hakimiyetini yitirdi ve devrileceğini anlayınca atladı, yoldan çıkan tır bir süre devrildi. Tır devrildikten sonra alev alırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu tır çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.